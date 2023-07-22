Миграционный рейд прошел в Адмиралтейском районе

Нарушение миграционного законодательства выявлено практически у половины проверенных иностранцев — 26-ти человек.

Сотрудники полиции Адмиралтейского района Петербурга недавно организовали комплексную проверку соблюдения миграционного законодательства и правил дорожного движения. Основной целью акции стала профилактика правонарушений, связанных с пребыванием иностранных граждан на территории города, информирует ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Рейды проводились в зонах повышенного внимания — вблизи станций метрополитена и вдоль крупных транспортных артерий, таких как набережная Обводного канала. Во время операции сотрудники правоохранительных органов провели проверку документов и личности более 300 граждан, среди которых оказалось значительное число мигрантов — 54 человека.

Нарушение миграционного законодательства выявлено практически у половины проверенных иностранцев — 26-ти человек. Все они были доставлены в местные отделения полиции и привлечены к административной ответственности. Некоторым из них выписаны предписания сократить сроки своего нахождения в России.

Параллельно проводилась работа сотрудниками ГИБДД. Они остановили и обследовали свыше 200 транспортных средств, зафиксировав около 20 случаев несоблюдения правил дорожного движения. Особенное внимание привлек автомобиль с подозрением на изменение заводского VIN-кода, который был отправлен на специальную площадку и направлен на дополнительную экспертизу.

Администрация региона подчеркивает значимость проведения подобных операций, направленных на поддержание правопорядка и предупреждение преступности. Подобные проверки позволят своевременно выявить потенциальных нарушителей и минимизировать угрозы социальной стабильности в городе.

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Видео: ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти