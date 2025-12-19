Петербургская полиция вычислила 8 нелегалов в ходе миграционного рейда у крупного ретейлера

Деятельность магазинов во время мероприятий не прекращалась.

Около ста полицейских провели очередную проверку крупного розничного продавца в Петербурге. Проверяющие обратили внимание на распределительный центр на Московском проспекте и несколько супермаркетов сети. Рейд осуществляли представители различных подразделений городского МВД, ключевыми участниками стали специалисты Управления по делам миграции. Основная задача мероприятия заключалась в выявлении нелегально работающих иностранцев. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Полицейские внимательно обследовали склады, проверили документы сотрудников и сопоставили личные данные мигрантов с официальными источниками. Особое внимание уделялось дальнобойщикам, прибывающим на погрузочные терминалы: инспекторы ГИБДД досмотрели порядка 70 грузовиков, итогом стало оформление десяти административных материалов за нарушение ПДД, среди которых были случаи вождения без водительских удостоверений, отсутствие пристёгнутых ремней и прочие правонарушения.

Кроме распределительного центра, проверки затронули ещё две торговые точки ритейлера — на Пулковском шоссе, дом №111 и улица Савушкина, дом №116. Проверялись бумаги грузчиков, продавцов и охраны. Деятельность магазинов во время мероприятий не прекращалась.

В результате проведённых действий было осмотрено почти 300 человек, из которых 104 оказались иностранцами. Всего было подготовлено 25 процессуальных актов за нарушения миграционных норм, 8 нелегальных рабочих лишились действующих разрешений на работу и будут депортированы из России.

Такие профилактические акции проводятся правоохранительными органами Петербурга систематически для укрепления общественного порядка.

Видео: пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти