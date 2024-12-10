В 39 петербургских ресторанах прошли миграционные рейды

Мероприятия состоялись в рамках расследования уголовного дела, возбужденного после массового отравления в "Токио Сити".

В рамках расследования уголовного дела, которое возбуждено по факту госпитализации посетителей ресторана "Токио Сити" в Приморском районе, состоялись рейды по выявлению нарушений в сфере оказания услуг общественного питания и миграции. Об этом рассказали в ГСУ СК РФ по Петербургу.

Полицейские и представители регионального Роспотребнадзора проверили 39 заведений. В 11 из них среди сотрудников вывили 41 незаконного мигранта. В отношении 39 человек составлены протоколы о привлечении к административной ответственности по ст. 18.8 КоАП РФ (нарушение иностранцем режима пребывания в РФ), а двух приезжих собираются выдворить с территории страны.

Кроме того, в 22 ресторанах зафиксированы нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства.

Следственными органами УМВД РФ по Красносельскому району в отношении трех иностранных граждан возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа) по факту использования ими поддельной отрывной части бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина. Пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу

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Видео: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу