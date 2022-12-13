Петербургские полицейские провели миграционные рейды на двух овощебазах

В отделы полиции для разбирательства были доставлены 23 мигранта.

В Петербурге полицейские провели профилактический рейд на крупных городских рынках. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

В течение двух дней (20 и 21 марта) полиция провела профилактические мероприятия на двух крупных рынках: Калининской и Фрунзенской овощебазах. В рейдах участвовали сотрудники районной полиции, различных подразделений ГУ МВД РФ и Росгвардии. Основная цель проверок – выявление и пресечение нарушений миграционного законодательства.

В общей сложности полицейские проверили 237 граждан стран ближнего зарубежья. В отделы полиции для разбирательства были доставлены 23 мигранта. В результате проверки у 15 иностранцев были выявлены различные нарушения миграционного законодательства. В отношении правонарушителей составлены административные протоколы. Иностранцы, совершившие наиболее грубые нарушения, будут помещены в центр содержания иностранных граждан и выдворены за пределы РФ с запретом въезда на территорию нашей страны на несколько лет.

Ранее в районе Сенной площади провели миграционный рейд.

Видео: МВД