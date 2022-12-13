В районе Сенной площади провели миграционный рейд

У 19 иностранных граждан были выявлены различные нарушения миграционного законодательства.

Полиция утром 15 марта провела миграционный рейд в районе Сенной площади. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Объектами проверки стали Сенной рынок и прилегающие к площади места компактного проживания мигрантов, в первую очередь, хостелы. В общей сложности полицейские проверили 157 граждан стран ближнего зарубежья. В отделы полиции были доставлены 29 мигрантов.

У 19 иностранных граждан были выявлены различные нарушения миграционного законодательства. В отношении правонарушителей составлены протоколы об административных правонарушениях. Мигранты, совершившие наиболее грубые нарушения законодательства, будут помещены в центр содержания иностранцев и выдворены за пределы РФ с запретом въезда на территорию страны на несколько лет.

Такие профилактические рейды полиция Петербурга проводит на постоянной основе. В конце февраля в логистическом центре крупного маркетплейса на Софийской прошел миграционный рейд.

Фото: Piter.tv