В логистическом центре крупного маркетплейса на Софийской прошел миграционный рейд

У 41 иностранца были выявлены нарушения миграционного законодательства.

На территории крупного логистического центра одного из маркетплейсов, расположенного на Софийской улице, прошел миграционный рейд. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

Среди персонала центра было выявлено более 150 иностранных граждан из стран ближнего и дальнего зарубежья. Они были доставлены в полицию для проверки. К большинству мигрантов вопросов у правоохранителей не возникло. У 41 иностранца были выявлены нарушения миграционного законодательства.

25 человек нарушили режим пребывания и привлечены к административной ответственности с наказанием в виде штрафов. В случае повторного совершения правонарушения этим лицам будет закрыт въезд в РФ на 3 года. 16 работников маркетплейса из двух среднеазиатских стран нарушили правила осуществления трудовой деятельности, так как работали без разрешительных документов. Они помещены в Центр временного содержания иностранных граждан с последующим выдворением за пределы России.

В начале февраля в Московском районе Петербурга полиция провела рейд по проверке водителей-мигрантов.

Видео: МВД