Масштабная проверка мигрантов прошла возле миграционного центра на улице Красного Текстильщика в Центральном районе Петербурга. Это место регулярно привлекает внимание сотрудников правоохранительных органов ввиду ежедневного скопления иностранцев, сообщает прес-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Для осуществления контрольных мероприятий была задействована целая группа подразделений городского управления МВД, включая службу по вопросам миграции, подразделения по борьбе с экономическими преступлениями, ГИБДД, спецполк и подразделение кинологической службы.

За короткий промежуток времени полицейские провели проверку документов примерно 100 иностранцам. Большинство из проверенных лиц никаких серьёзных нарушений не имели, хотя некоторые мигранты затруднялись назвать точные адреса своего проживания, вызвав подозрение у правоохранителей. Семеро нарушителей были задержаны и привлечены к ответственности по статье 18.8 КоАП РФ.

Параллельно дорожные патрули совместно с собаками-кинологами осмотрели порядка 150 транспортных средств. Благодаря чуткому носу специально подготовленных животных тщательнейшим образом исследованы даже самые укромные уголки салонов и багажников, подтвердив безопасность транспорта и исключив возможные нарушения закона.

Однин из иностранныъ водителей пытался избежать контроля со стороны автоинспекции, утверждая позже, будто бы не видел сигнала сотрудника ДПС. Однако при осмотре автомобиля обнаружились подозрительные бумаги, вероятно свидетельствующие о нелегальной постановке мигрантов на учет. Сам водитель пояснить происхождение найденных документов не сумел. Теперь этот эпизод находится в стадии расследования полицией с целью выявления возможных фактов организации незаконной миграции.

Видео: прес-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти