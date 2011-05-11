Полицейские проверили более 400 мигрантов на стройплощадках в Петербурге

Петербургская полиция провела "точечные" миграционные рейды на стройплощадках, рассказали в ГУ МВД России по региону.
Рейды состоялись в местах компактного проживания иностранцев на территории пяти строительных объектов в Шушарах и на Лермонтовском проспекте. Проверке подверглись свыше 400 мигрантов, четверть из них находилась на территории РФ нелегально.
Правонарушителей привлекли к административной ответственности с направлением материалов в судебные органы для решения вопроса о выдворении.
Кроме того, в ходе проверки было выявлено двое недавно натурализированных граждан России, которых полицейские доставили в военкомат для постановки на воинский учет.
Пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти
Ранее на Piter.TV: жителя Петербурга лишили свободы за фиктивную постановку на учет иностранцев.
Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все