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Полицейские проверили более 400 мигрантов на стройплощадках в Петербурге

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Нелегалами оказали свыше 100 приезжих.

Петербургская полиция провела "точечные" миграционные рейды на стройплощадках, рассказали в ГУ МВД России по региону. 

Рейды состоялись в местах компактного проживания иностранцев на территории пяти строительных объектов в Шушарах и на Лермонтовском проспекте. Проверке подверглись свыше 400 мигрантов, четверть из них находилась на территории РФ нелегально. 

Правонарушителей привлекли к административной ответственности с направлением материалов в судебные органы для решения вопроса о выдворении. 

Кроме того, в ходе проверки было выявлено двое недавно натурализированных граждан России, которых полицейские доставили в военкомат для постановки на воинский учет.

Пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти 

Ранее на Piter.TV: жителя Петербурга лишили свободы за фиктивную постановку на учет иностранцев. 

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти 

Теги: мигранты, миграционный рейд, полиция петербурга, стройплощадки
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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