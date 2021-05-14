Жителя Петербурга лишили свободы за фиктивную постановку на учет иностранцев

Нарушая миграционное законодательство, подсудимый поставил на учет 5 граждан Республики Армения.

Красносельский районный суд Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении ранее судимого местного жителя, который обвиняется в нарушении миграционного законодательства, – следует из сообщения объединенной пресс-службы судов Северной столицы.

Следствие полагает, что не позднее 6 июня текущего года обвиняемый, находясь в отделе УМВД по вопросам миграции, подписал бланк "Уведомление о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания" на имя гражданина Армении. Несмотря на это, мужчина фактически не намеревался предоставлять указанному в бланке лицу помещение для проживания.

Включая данный случай, злоумышленник поставил на фиктивный миграционный учет еще 4 граждан Республики Армения. В связи с этим в суде ему назначили наказание в виде лишения свободы в ИК строгого режима сроком на 1 год и 4 месяца.

Ранее мы рассказывали, что полицейские задержали рабочего из Центральной Азии, который пытался улететь на родину после поножовщины, устроенной им на Октябрьской набережной.

Фото: Piter.TV