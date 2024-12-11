С начала января из Петербурга выдворили 87 нелегальных мигрантов

Всего петербургские суды рассмотрели 116 административных протоколов.

За первую неделю 2025 года районные суды Санкт-Петербурга рассмотрели 116 протоколов по статьям КоАП РФ о нарушении миграционного законодательства, – рассказывает в своем Telegram-канале глава Объединенной пресс-службы петербургских судов Дарья Лебедева.

Так, с 1 по 8 января из 116 дел 87 человек были выдворены из страны. Среди них были как те, кого нужно было выдворять принудительно, так и мигранты, которые выехали самостоятельно. Последние также уплатили штраф в размере 5 тыс руб.

Наказанию в виде денежного штрафа также подверглись 5 человек. Количество прекращенных или возвращенных материалов составило 24 штуки.

Напомним, что в новогоднюю ночь в центре Петербурга правоохранительные органы провели операцию по проверке соблюдения миграционного законодательства. По результатам рейда было установлено более 600 нарушителей.

Фото: Piter.TV