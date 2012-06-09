Александр Беглов заявил, что в Петербурге стабильная миграционная ситуация

В этом году свыше 33 тыс. человек приняли участие в 536 мероприятиях, направленных на гармонизацию межнациональных отношений и адаптацию иностранцев.

Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что в городе стабильная миграционная ситуация, и это – результат постоянной совместной работы ведомств и служб. Об этом рассказали в Смольном 10 июня.

В этом году свыше 33 тыс. человек приняли участие в 536 мероприятиях, направленных на гармонизацию межнациональных отношений и адаптацию иностранцев. Некоммерческие объединения, землячества и казачьи общества активно участвовали в акциях, посвященных 80-летию Победы. Среди самых ярких событий – акция "В гости к ветерану" и телемост "Уроки мужества. Блокадный след".

Кроме того, в Северной столице внедряется курс адаптации для иностранцев, разработанный Федеральным агентством по делам национальностей. Программа включает основы законодательства страны, нормы поведения и культурные особенности.

А еще создаются координационные органы НКО, представляющие этносы по стране исторического проживания. Успешно действует Координационный совет Таджикской диаспоры Петербурга и Ленобласти, включающий таджиков и представителей памирских народов. Решено воздать и Координационный совет молдавских НКО.

Ранее на Piter.TV: полиция Петербурга предупредила о миграционном рейде в Выборгском районе.

Фото: Piter.TV