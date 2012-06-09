Александр Беглов заявил, что в Петербурге стабильная миграционная ситуация

Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что в городе стабильная миграционная ситуация, и это – результат постоянной совместной работы ведомств и служб. Об этом рассказали в Смольном 10 июня.
В этом году свыше 33 тыс. человек приняли участие в 536 мероприятиях, направленных на гармонизацию межнациональных отношений и адаптацию иностранцев. Некоммерческие объединения, землячества и казачьи общества активно участвовали в акциях, посвященных 80-летию Победы. Среди самых ярких событий – акция "В гости к ветерану" и телемост "Уроки мужества. Блокадный след".
Кроме того, в Северной столице внедряется курс адаптации для иностранцев, разработанный Федеральным агентством по делам национальностей. Программа включает основы законодательства страны, нормы поведения и культурные особенности.
А еще создаются координационные органы НКО, представляющие этносы по стране исторического проживания. Успешно действует Координационный совет Таджикской диаспоры Петербурга и Ленобласти, включающий таджиков и представителей памирских народов. Решено воздать и Координационный совет молдавских НКО.
Ранее на Piter.TV: полиция Петербурга предупредила о миграционном рейде в Выборгском районе.
Фото: Piter.TV
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