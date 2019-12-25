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Полиция Петербурга предупредила о миграционном рейде в Выборгском районе
Сегодня, 11:50
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Полиция Петербурга предупредила о миграционном рейде в Выборгском районе

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Также мероприятие будет направлено на пресечение незаконного оборота запрещенных предметов и веществ.

Петербургская полиция проинформировала о проведении в Выборгском районе оперативно-профилактического мероприятия. Об этом сообщили в ГУ МВД России по региону. 

Мероприятие состоится 10 июня, оно будет направлено на проверку соблюдения законности пребывания на территории РФ иностранце, а также на пресечение незаконного оборота запрещенных предметов и веществ. Телефон для обращения граждан: 812-573-10-12

Ранее мы рассказывали о том, что в этом месяце в Петербурге прошел масштабный рейд "Нетрезвый водитель". Итоги проверки показали наличие более 100 водителей, находившихся за рулем в нетрезвом виде. 

Фото: Piter.TV 

Теги: полиция петербурга, рейд
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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