Полиция Петербурга предупредила о миграционном рейде в Выборгском районе

Также мероприятие будет направлено на пресечение незаконного оборота запрещенных предметов и веществ.

Петербургская полиция проинформировала о проведении в Выборгском районе оперативно-профилактического мероприятия. Об этом сообщили в ГУ МВД России по региону.

Мероприятие состоится 10 июня, оно будет направлено на проверку соблюдения законности пребывания на территории РФ иностранце, а также на пресечение незаконного оборота запрещенных предметов и веществ. Телефон для обращения граждан: 812-573-10-12.

Ранее мы рассказывали о том, что в этом месяце в Петербурге прошел масштабный рейд "Нетрезвый водитель". Итоги проверки показали наличие более 100 водителей, находившихся за рулем в нетрезвом виде.

Фото: Piter.TV