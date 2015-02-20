Петербургские волонтеры развеяли мифы о животных из приютов

Добросовестный приют характеризуется наличием чистоты и отсутствия сильных неприятных запахов, хорошим состоянием животных и внимательным поведением сотрудников, ухаживающих за ними.

Согласно сведениям Управления ветеринарии, в Санкт-Петербурге насчитывается приблизительно две тысячи бродячих собак и около пятидесяти тысяч кошек, находящихся вне домашнего содержания. Помимо этого, в специализированных питомниках содержится несколько тысяч животных, сообщает издание "Вечерний Санкт-Петербург".

Распространенным заблуждением является мнение, будто животные, оказавшиеся на улицах или в приютах, непременно страдают серьезными заболеваниями и проблемами со здоровьем. В действительности же каждое такое животное подвергается обязательному медицинскому осмотру, вакцинации, а при выявлении патологий получает необходимое лечение.

Еще одно частое заблуждение связано с представлениями о сложностях адаптации домашних питомцев из приютов и повышенной агрессии с их стороны. Эксперты утверждают, что лишь небольшая часть собак и кошек (около 15%) действительно сталкиваются с проблемой страха перед человеком, остальные вполне способны приспособиться к новым условиям проживания, если им предоставляется достаточное время и заботливое отношение.

Существует также миф о низком уровне ответственности и профессионализма организаций, занимающихся содержанием животных. Однако в большинстве случаев волонтерами приютов движет искреннее желание оказать помощь нуждающимся животным, в отличие от заводчиков, чей приоритет – получение прибыли.

