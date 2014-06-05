Один из старейших МФЦ Петербурга заработал после ремонта

В центре открыли еще три окна приема и выдачи документов – теперь их 22.

В Петербурге к Новому году отремонтировали один из старейших МФЦ города. Необычный подарок получили жители Центрального района, сообщили 24 декабря в Смольном.

Речь идет о МФЦ на Невском проспекте, 174, который стал комфортнее и больше.

Мы продолжаем развивать систему МФЦ в Петербурге. 6 ноября этого года Губернатор Петербурга Александр Беглов утвердил Стратегию развития многофункциональных центров до 2027 года. Это значит, что работа по совершенствованию предоставления госуслуг в городе будет продолжена. Сегодня мы открыли МФЦ, который после ремонта буквально преобразился и стал удобнее как для заявителей, так и для сотрудников. Теперь в центре есть все необходимые для комфортного оформления госуслуг сервисы. Любовь Токарева, заместитель председателя комитета по информатизации и связи Петербурга

В центре открыли еще три окна приема и выдачи документов – теперь их 22. Также в окнах установлены терминалы оплаты. Просторнее стала зона ожидания, оборудован сектор пользовательского сопровождения на два рабочих места.

Кроме того, появилась современная комната матери и ребенка. Для сотрудников выделили комфортную служебную зону для работы с документами и отдыха.

Фото: Telegram / Эргашев в Telegram