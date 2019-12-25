Один из старейших МФЦ в Петербурге откроют после ремонта

Многофункциональный центр, который находится на Невском проспекте, начнет обслуживать клиентов с 23 декабря.

После капитального ремонта старейшая торговая точка в Санкт-Петербурге, расположенная на Невском проспекте, 174, откроется для покупателей 23 декабря, заявил вице-губернатор Олег Эргашев в своём Telegram-канале.

Многофункциональный центр, который находится на Невском проспекте, начнет обслуживать клиентов с 23 декабря. Ремонт центра значительно изменил его внешний вид, сделав его более вместительным и комфортным как для горожан, так и для сотрудников. Были добавлены два дополнительных окна для обслуживания и получения документов, а также внедрены новейшие технологии. Теперь в центре есть зона самообслуживания для самостоятельного использования услуг, а также специальная комната для мам с детьми.

Одной из особенностей обновленного МФЦ стало уникальное произведение искусства – настенное панно, созданное молодым художником Ольгой Родыгиной, победителем конкурса St.Petersburg Young Design 2022.

МФЦ будет функционировать круглосуточно, без выходных, с 09:30 до 21:00.

Ранее мы сообщили о том, что более 30 млн льготников проехали в автобусах Ленобласти за год.

Фото: Telegram / Эргашев в Telegram