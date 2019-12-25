Петербургский метрополитен отмечает 69-летие

Этот праздник напоминает о колоссальном труде и усилиях, вложенных в создание важной части транспортной инфраструктуры.

Сегодня, 15 ноября, Петербургский метрополитен отмечает своё 69-летие. Как сообщает Комитет по транспорту, первая линия метро открылась в 1955 году, связав станции "Автово" и "Площадь Восстания". Они стали символами нового этапа в развитии города.

Этот праздник напоминает о колоссальном труде и усилиях, вложенных в создание важной части транспортной инфраструктуры. Тысячи специалистов, включая инженеров, механиков и проходчиков, работали над тем, чтобы жители и гости города могли пользоваться удобными и быстрыми "подземными маршрутами".

На сегодняшний день Петербургский метрополитен состоит из пяти линий общей длиной более 124,8 километров, включающих 72 станции и семь электродепо. Однако главная ценность предприятия – это его сотрудники.

Профессиональная команда ежедневно обеспечивает безопасность и эффективность работы городского метро. Их труд, ответственность и приверженность делу играют ключевую роль в успехе и стабильности предприятия.

Комитет по транспорту поздравил сотрудников и ветеранов ГУП "Петербургский метрополитен" с юбилеем, пожелав дальнейшего роста, успешной деятельности и процветания. Они выразили надежду, что метро останется любимым видом транспорта для горожан и гостей города.

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Фото: Piter.TV