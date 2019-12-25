КРТИ будет следить за ходом ремонта на станции "Зенит". Открытия ждут к Евро

К Евро-2020 должны быть сделаны основные работы, о сроках выполнения всех работ — не сообщается.

Пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга рассказала о том, какие работы необходимо провести на станции метро "Зенит" (ранее — "Новокрестовская") до ее открытия. Также подтвердилась информация о том, что их планируют завершить до начала проведения Чемпионата Европы по футболу, о чем ранее рассказывал Piter.TV.

Сегодня в вестибюле "Зенита" прошло совещание под руководством председателя комитета Андрея Левакина. На нем присутствовали ответственные специалисты ОАО "Метрострой", который и проводит ремонт, СПб ГКУ "Дирекция транспортного строительства" и петербургского метрополитена. Участники встречи обсуждали, как не отбиваться от графика и соблюсти, по словам пресс-службы, "финансовую дисциплину". Чтобы сроки не срывались, Левакин пообещал проводить такие совещания каждую неделю.

На данный момент осталось отладить работу систем громкоговорящего оповещения и тоннельной связи, электрооборудования на отдельных участках, завершить работы по настройке инженерных систем и различных специализированных автоматических систем управления. Основные работы планируют завершить до конца мая 2021 года.

Напомним, станция зеленой ветки закрыта уже год. Сначала из-за антикоронавирусных мер, затем — из-за ремонта.

Фото: gov.spb.ru