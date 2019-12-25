Второй год подряд метро Петербурга не будет работать в пасхальную ночь

При этом богослужения будут идти поздно ночью и рано утром.

Через несколько дней православные петербуржцы отметят Пасху. В этом году праздник выпал на 2 мая. Традиционно в этот день во всех церквях и храмах пройдут праздничные богослужения. Некоторые из них состоятся поздно ночью и рано утром.

Как узнали "Невские Новости", в этом году, как и в 2020 метрополитен ночью работать не будет. Как рассказали в пресс-службе подземки, метро будет работать по обычному графику, ночью станции будут закрыт.

При этом еще в 2019 году подземка возила горожан всю ночь без технологического перерыва, были закрыты лишь некоторые дублирующие выходы.

Ранее была раскрыта стоимость продуктов для праздничного стола на Пасху.

Фото: Piter.tv