Раскрыта стоимость продуктов для праздничного стола на Пасху

Сегодня, 17 апреля, стало известно сколько верующим петербуржцам придется потратить, чтобы накрыть праздничный стол на Пасху. Об этом рассказал портал "Невские Новости".
По словам специалистов из управления федеральной службы государственной статистики по городу и Ленобласти (Петростат), требующиеся продукты могут подорожать. В среднем цена на десяток яиц с 83 рублей может подняться до 129 рублей. Крепленое вино обойдется в 696 рублей, а молоко пастеризованное и стерилизованное будет стоить в среднем 69 и 84 рубля. За килограмм сливочного масла в среднем придется отдать 823,05 рубля. Килограмм сухофруктов обойдется в 400 рублей, а орехи — в 1 173 рублей. В целом стоимость всех входящих в список ингредиентов, их рассчитывали по килограмму, составила около 4 720 рублей. Напомним, в этом году Пасха приходится на 2 мая.
Ранее Piter.tv писал, что праздничные мероприятия на Пасху в Петербурге пройдут без ограничений.
Фото: Pixabay
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