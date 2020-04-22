Праздничные мероприятия на Пасху в Петербурге пройдут без ограничений

Приготовления к празднику еще не начались.

В этом году пасхальные мероприятия в Петербурге пройдут без ограничений. Об этом 78.ru рассказала руководитель сектора коммуникаций Санкт-Петербургской митрополии Наталья Родоманова.

При этом руководитель сектора коммуникаций отметила, что еще идет Великий пост, поэтому приготовления к празднику, который состоится 2 мая, еще не идет.

Также Наталья Родоманова уточнила, что освещение куличей и яиц будет проводиться на открытом воздухе, так как в храмах помещаются не все прихожане.

В этом нет никаких строгих указаний, и это не связано с коронавирусными ограничениями. Наталья Родоманова, руководитель сектора коммуникаций Санкт-Петербургской митрополии

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Фото: Piter.tv