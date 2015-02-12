Реставрацию крыши церкви Святейшего Сердца Иисуса на Бабушкина планируют закончить в 2021 году

В настоящее время объект законсервирован.

Петербург, находящийся в списке самых фотографируемых городов мира, продолжает открывать пользователям соцсетей свои новые грани. В февраля 2021 года в соцсети Twitter популярность обрел пост девушки, показавшей внутреннее убранство католического храма Святого Сердца Господа Иисуса, расположенном на улице Бабушкина.

Редакция Piter.tv заинтересовалась состоянием объекта с внушительным историческим бэкграундом. Что сейчас происходит в храме, рассказали в пресс-службе комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП). Храм был включен в программу реставрации объектов на 2021 год, которую объявил как раз КГИОП.

В комитете Piter.tv пояснили, что реставрация интерьеров объекта культурного наследия федерального значения выполняется по программе КГИОП с 2017 года. В 2021 году запланировано завершение работ по ремонту и реставрации крыши здания.

Решение о размерах и сроках финансирования продолжения реставрации фасадов и интерьеров будет приниматься по итогам утверждения бюджета Санкт-Петербурга на период 2022 и 2023-2024 гг. В настоящее время объект законсервирован, в интерьере и на фасадах здания установлены строительные леса. пресс-служба КГИОП

История католического храма в этой части города ведется с 1892 года, когда несколько тысяч католиков, проживавших за Невской заставой, приняли решение ходатайствовать о храма в их районе. Разрешение на строительство было получено осенью 1905 года. В 1906 году под храм отдали участок земли на углу бывшей Кладбищенской улицы и дороги в Фарфоровскую колонию. Проект был разработан архитектором Стефаном Петровичем Галензовским. Первый камень заложили в 1907 году, однако строительство храма сталкивалось с финансовыми проблемами и другими трудностями. Окончательно церковь достроили только к 1918 году, к завершению строительства пришлось отказаться от колоколен.

В 1936 году в храме произошел пожар, после чего его опечатали, год спустя его закрыли. Все помещения вернули католической церкви в России только к 2003 году.

С 2011 года стартовали работы по восстановлению первоначального облика храма. В 2015 году параллельно с продолжающейся реставрацией на некоторое время в здании церкви возобновились богослужения.

Фото: Piter.tv, Twitter / @kristinaboyar