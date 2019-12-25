Петербург оказался на втором месте в списке самых фотографируемых городов мира

Северную столицу обогнала Барселона.

Российские туристы определили самые фотогеничные города мира. Рейтинг подготовил сервис OneTwoTrip.

По мнению российских путешественников, самым фотогеничным городом является Барселона (7,4%), именно оттуда туристы привезли больше всего снимков. На втором месте рейтинга оказался Петербург (6,7%). Далее по списку идут Прага, Рим, Париж и Лиссабон.



В топ самых фотогеничных городов также вошли Пхукет, Стамбул, Лондон, Сочи, Нью-Йорк, Венеция и Рио-де-Жанейро.

Ранее Эрмитаж попал в топ-3 самых упоминаемых музеев России.

Фото: Piter.tv