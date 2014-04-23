Эрмитаж попал в топ-3 самых упоминаемых музеев России

Первое место занял Музей Победы в Москве.

Компания "Медиалогия" составила список самых упоминаемых музеев России по итогам января. Первое место занял Музей Победы в Москве. К 77-й годовщине со дня снятия блокады Ленинграда он запустил проект "Подвиг народа".

На второй строчке оказалась Третьяковская галерея. Там открылась выставка выдающегося русского живописца Роберта Фалька. Кроме того, посетители могут посмотреть экспозиции, посвященные кинетическому искусству в России. Тройку лидеров замкнул Эрмитаж.

Также в первую пятерку попали Русский музей и Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина. В топе-10 оказались Исаакиевский собор, "Музей Москвы", Государственный исторический музей и др.

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