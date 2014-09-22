В числе новых объектов, например, часовня Троицкого собора на Измайловском проспекте.

Реставрация более 60 объектов включена в программу КГИОП. Об этом 13 февраля рассказали в пресс-службе правительства Петербурга.

Всего за 2021 год из городского бюджета на сохранение объектов культурного наследия, которые находятся в собственности государства, выделили более 2 млрд рублей. Ожидается реставрация фасадов и интерьеров знаковых памятников города, на ряде других объектов работы продолжатся – фасады Казанского собора, Гатчинского дворца, здания Министерства народного просвещения на улице Зодчего Росси, здания Александринской женской больницы, собора Петра и Павла в Петергофе, лютеранского храма Святой Екатерины на Васильевском острове, католического храма Святого Сердца Господа Иисуса на улице Бабушкина.

Подходит к концу реставрация памятника Николаю I на Исаакиевской площади. В числе новых объектов, например, часовня Троицкого собора на Измайловском проспекте, колокольня Николо-Богоявленского Морского собора и ряд других объектов.

Василеостровский районный суд Петербурга оштрафовал владелицу семи квартир в доходном доме Соловейчика на улице Репина за самовольный ремонт.

Фото: Piter.tv