Владелицу семи квартир в Доходном доме Соловейчика оштрафовали за ремонт здания

Ремонт проводился без разрешения профильного комитета.

Василеостровский районный суд Петербурга оштрафовал владелицу семи квартир в доходном доме Соловейчика на улице Репина за самовольный ремонт. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга 12-го февраля.

В июле 2020 КГИОП составил протокол об административном правонарушении в отношении Зои Комаровой. Женщина должна была сохранять объект культурного наследия, но допустила в нем ремонт. Piter.TV обратил внимание на проблему еще в июне 2020 и подробно описал ситуацию.

Со стороны дворовых фасадов были установлены строительные леса. Окна заменили на металлопластиковые, выполнили работы по шпаклеванию дворовых фасадов, демонтировали световой фонарь на ризалите флигеля, приспособили чердачное пространство и так далее.

По словам стороны защиты, строительные работы действительно проводились, но для того, чтобы сохранить жизнь и здоровье пешеходов. Дело в том, что объект находится в плохом состоянии.

Суд назначил наказание женщине в виде штрафа в 50 тыс. рублей.

Фото: предоставлено активистами