С 17 июля "Метеоры" и электрички домчат пассажиров в Кронштадт

Рейсы будут смешанными. На пути предусмотрена остановка в Петергофе.

С воскресенья, 17 июля, из Петербурга запустят дополнительные рейсы "Метеоров" и электирчек в Кронштадт. В маршруте предусмотрена остановка в Петергофе. Об этом сообщила пресс-служба АО "СЗППК", которое выступает агентом по продаже билетов

Отмечается, что маршруты будут смешанными – то есть, пассажиры, оформив единый билет, смогут проехаться на трех видах транспорта – поездах дальнего следования, электричках РЖД и "Метеорах". Отправление последних назначено на 14:30, остановка в Петергофе предусмотрена с 15:10 до 15:15. Через полчаса, в 15:45, пассажиры окажутся в Кронштадте.

Отметим, что билеты на оглашенный маршрут или отдельно на "Метеоре" можно приобрести на сайте РЖД", через мобильное приложение "РЖД Пассажирам", в кассах дальнего следования, билетных кассах АО "СЗППК" и ДОСС ОАО "РЖД".

Ранее мы сообщили о том, что дополнительную "Ласточку" запустят между Петербургом и Выборгом.

Фото: pexels