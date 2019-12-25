В Смольном рассказали о ходе месячника благоустройства, который начнется 1 апреля

В городе проведут генеральную уборку после зимы.

В течение месячника благоустройства, который начнется 1 апреля, в Петербурге уберут площадь в 280 млн квадратных метров. Предприятия будут мыть дороги, дворы, фасады домов, зеленые зоны, убрать город от мусора. Всего будет зачищено 143 млн м² внутриквартальных территорий, участков районных учреждений и территорий без ведомственной принадлежности. Об этом сообщила пресс-служба вице-губернатора Анатолия Повелия.

Мероприятия по уборке совпадают с началом агротехнического периода. В связи с этим садово-парковые предприятия займутся подкормкой растений и укреплением молодых посадок кольями, рыхлением лунок, промывкой крон деревьев, вырезкой сухих ветвей. При теплой погоде начнется посадка деревьев и кустарников. Украшать город цветами будут к концу апреля. За время месячника в Смольном планируют высадить около 4 тысяч деревьев и 36 тысяч кустарников. Предпочтение отдадут липам, соснам, ивам, рябинам, кленам, барбарису, сирени, розам и спиреи.

В планах преобразить объекты транспортной инфраструктуры: помыть кузова подвижного состава, территорию у вестибюля метрополитена, чаши фонтанов. Уборкой будут заниматься все ведомства.

Сегодня также стало известно о том, что еднь благоустройства в Петербурге пройдет 30 апреля. В нем смогут принять участие горожане.

Фото: Piter.tv