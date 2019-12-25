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День благоустройства в Петербурге пройдет 30 апреля
Сегодня, 13:36
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День благоустройства в Петербурге пройдет 30 апреля

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В апреле в городе стартует месячник благоустройства. Предприятия ждут, когда температура воздуха станет стабильно "плюсовой".

Вице-губернатор Петербурга Анатолий Повелий сообщил, что День благоустройства пройдет в городе 30 апреля. Он завершит собой месячник благоустройства. Об это чиновник сказал на пресс-конференции в "ТАСС", передает корреспондент Piter.tv.

По традиции весенний субботник проводят 23 апреля, но в этот раз он выпадает на святую субботу перед праздником Пасхи. Раньше не целесообразно, так как земля еще будет сырой. Спикер надеется, что горожане будут участвовать в преображении города не только 30 апреля.

Можно не только 30 поработать граблями, но и посмотреть вокруг себя. Кто-то вымоет окна, это будет вклад в чистоту города. Автомобилисты, надеюсь, вымоют своих железных коней. 

Анатолий Повелий.

По словам Повелия, в месячник благоустройства планируются масштабные мероприятия по очистке города. Прежде всего - уборка последствий зимы, песка и всего того, что может создавать пылевые бури. Сейчас специалисты уже приступили к очистке, но очень "ограниченными методами". 

Сейчас зима еще полностью не отступила и испытывает нас жесткими погодными условиями, сказал вице-губернатор. 

Фото: Piter.tv

Теги: благоустройство, мойка, песок
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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