У "Мерседеса" выгорел моторный отсек около станции метро "Волковская"

У машины серьезно повреждена передняя часть. Возможно ли ее будет эксплуатировать в будущем — остается под вопросом.

Утром 12 февраля около станции метро "Волковская" горел "Мерседес". Очевидцы засняли происходящее на видео. Судя по кадрам, владельцы авто вытаскивали вещи из транспортного средства.

По информации пресс-службы ГУ МЧС по Петербургу, инцидент произошел в 10-м часу у дома №3 по Касимовской улице. В результате пожара у иномарки выгорел моторный отсек. На ликвидацию огня потребовалось около 15 минут.

По предварительным данным, никто не пострадал.

Пользователи отметили, что, вместо того чтобы снимать происходящее на видео, водители могли помочь потушить огонь.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что прокуратура заинтересовалась пожаром в Петро-Славянке при бурении скважины.

Видео и фото: vk.com/spb_today