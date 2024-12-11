В Петербурге появится музей памяти детей, погибших в Великой Отечественной войне

В Смольном состоялось заседание Координационного совета по делам ветеранов.

Сегодня в рамках встречи с представителями ветеранских организаций Северной столицы были выслушаны инициативы жителей города. Ветераны предложили создать музей, посвященный памяти детей, которые погибли во время Великой Отечественной войны, – рассказали в пресс-службе Смольного.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов дал поручение о поиске подходящего места, где можно будет, опираясь на архивные документы, организовать инсталляцию в виде барака для детей.

Надо создать музей на территории Красносельского района, где в войну располагались фильтрационные и концлагеря, пересыльные пункты, в которых содержались дети. Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга

Также градоначальник поручил разобраться с вопросом размещения на здании Дворца учащейся молодежи памятной доски. Она будет посвящена детским жертвам геноцида, которые погибли в локальных конфликтах или умерли во время эвакуации. С такой инициативой выступили представители ветеранских организаций.

Ранее мы писали, что в Большом Петергофском дворце состоялось прощание с бывшей главой ГМЗ "Петергоф" Еленой Кальницкой.

Фото: Администрация Санкт-Петербурга