В Финском заливе обнаружили четыре корабля, затонувшие в 1941

Подводные исследователи нашли и идентифицировали 4 судна, потопленные во время Таллинского прорыва.

"Разведывательно-водолазная команда" и морская инженерная компания "Фертоинг" в период с 5 по 15 мая 2021 года обнаружили в Финском заливе четыре корабля, погибшие от ударов немецкой авиации восемьдесят лет назад. Лежащий на дне траспорт удалось опознать как санитарные корабли "Калпакс", "Алев", "Ярвамаа" и "Атис Кронвальдс", затонувшие 29 августа 1941 года.

Суда покоятся на глубине 40-50 метров юго-западнее острова Мощный. Команде подводных исследователей удалось обнаружить судовые колокола на каждом судне и увековечить память более 2500 человек.

Поисковые операции проходили в рамках проекта "Поклон кораблям Великой Победы. 180 миль до Ленинграда. История Таллинского прорыва на современной морской карте", посвящённого 80-летию Таллинского прорыва.

Таллинский прорыв - изначально операция под названием "Переход флота в Кронштадт и эвакуация главной базы из Таллина 28.08–29.08.1941". Целью операции был вывод в Ленинград, Кронштадт и Ораниенбаум: 225 кораблей и судов КБФ, плюс государственных пароходств Балтики, 28,6 тыс. военнослужащих армии и флота; 13,4 тыс. гражданских и вольнонаемных, жителей Таллина.

Прорыв начался 28 августа. Оба берега Финского залива на тот момент находились под контролем сил немецкой армии. Корабли и суда должны были преодолеть сформированный силами противника блокадный рубеж, простиравшийся от Таллинского залива до Лужской губы без авиационного прикрытия.

К концу 29 августа первая группа кораблей уже достигла Кронштадта. Остальные корабли и суда прибыли 30 августа.

Потери составили 15 тыс. человек. Был преодолён путь в 321 км. Теперь на найденные корабли планируется повесить памятные таблички и возложить венки в память о погибших.

Фото: Разведывательно-водолазная команда в соцсети ВКонтакте