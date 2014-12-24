В Петербурге представили фильм "Группа крови" о детском концлагере в Вырице

Это трагическая история о детях, которых нацисты заставляли работать и использовали в качестве доноров крови.

В Петербурге в кинотеатре "Родина" прошла премьера фильма "Группа крови" режиссёра Максима Бриуса. Фильм основан на истории детского концлагеря в Вырице, существовавшего в годы Великой Отечественной войны

Это трагическая история о детях, которых нацисты заставляли работать и использовали в качестве доноров крови.

На самом деле дети, это такие же взрослые, только маленькие. Когда с ними нормально разговариваешь, рассказываешь, объясняешь. Мы просили посмотреть документальные фильмы, посмотреть интервью очевидцев. Дети встречались с ветеранами, мы собирались, и как-то они вот включились и стали интересоваться темой и глубоко в неё забрались наши ребята. На самом деле кино написано и кино снято по реальным событиям. Конечно, есть определённый, ну не то, что вымысел, а художественная составляющая… Максим Бриус, режиссер

Премьера прошла в рамках проекта "Без срока давности" и была приурочена к 80-летию Победы. На мероприятии присутствовали актеры, съемочная группа и друзья проекта.

Я хотел сказать про фильм. Он очень трудный для просмотра, и очень тяжёлый, но такие фильмы надо смотреть. Надо, чтобы такие фильмы смотрели все поколения, от малого до великого. Роман Романовский, актёр

Фильм вышел в широкий прокат 8 мая, его показы идут в кинотеатрах Санкт-Петербурга и других регионов.

Видео: Piter.tv