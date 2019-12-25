В Выборге пройдут мероприятия к Общероссийскому дню библиотек

Общероссийский день библиотек – профессиональный праздник работников российских библиотек. Отмечается ежегодно 27 мая.

В Выборге 27 мая пройдут мероприятия к Общероссийскому дню библиотек. В библиотеке А. Аалто (пр. Суворова, д. 4) у стойки регистрации будет проходить акция "Счастливый читательский билет!", в рамках которой новых посетителей ожидают читательские билеты с приятными сюрпризами. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

В 13:00 в лекционном зале библиотеки состоится подведение итогов конкурса "Настоящие люди в настоящем городе". Также для студентов выборгского филиала "ЛГУ им. А.С. Пушкина" пройдет Час информации "Слова, придуманные русскими писателями".

В детской библиотеке А. Аалто для юных посетителей подготовлена целая программа:

- 11.00 – 11.45 у входа будет работать интерактивная площадка "Игротека у библиотеки". Здесь желающие смогут поиграть в "Классики", "Прыгалки", "Резиночку", "Бадминтон", "Третий - лишний", "Море волнуется раз…" и другие игры;

- 11.00 – 12.00 – викторина для детей и родителей "Лесная прогулка";

- 11.00 – 13.00 – квест "Библиотечный детектив": приглашаем родителей с детьми испытать свои силы в детективной игре.

В филиале №1 библиотеки А. Аалто (Спортивная улица, д. 10) читатели смогут принять участие в викторине "Ну, ты сказал!" (крылатые слова и фразы мировой литературы), акциях "Стена добрых пожеланий" и "Таблетка для желания читать", конкурсе "Угадай писателя по портрету".

В 14.00 состоится презентация выставки "Вязаная история" и творческая встреча с мастером Надеждой Гребневой.

В 16.00 желающих приглашают на игровой квест "Прогулка по библиотечным лабиринтам".

Завершит праздничную программу концерт "Мечты сбываются", который начнется в 18:00.

Кроме того, в образовательных организациях Выборгского района пройдет Всероссийский открытый урок, посвященный Общероссийскому дню библиотек.

Трансляцию мероприятий можно увидеть на официальной странице Минпросвещения России в социальной сети "ВКонтакте" и на официальном сайте проекта открытыеуроки.рф.

Также администрация напоминает, что жители Выборга до 30 мая могут успеть побороться за приз для благоустройства дворов.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО