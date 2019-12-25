Жители Выборга до 30 мая могут успеть побороться за приз для благоустройства дворов

Победители получат призы на сумму 200 тысяч рублей, которые можно будет использовать для благоустройства территорий.

Пять заявок поступило на конкурс по организации и проведению субботников во дворах. Победители получат призы на сумму 200 тысяч рублей, которые можно будет использовать для благоустройства территорий. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Чтобы поддержать инициативы жителей Выборга по облагораживанию дворов, администрацией Выборгского района 23 апреля был объявлен конкурс "Субботник" для ТСЖ и управляющих организаций. Он завершится уже 30 мая. Заявки принимают на электронную почту Общественно-координационного совета по ЖКХ okspozch@mail.ru. Инициировать проведение субботника могут не только управляющие организации и ТСЖ, но и представители Советов домов, сами жители.

Награждать будут за следующие номинации:

- "За лучшую организацию субботников управляющими компаниями/ТСЖ";

- "За вовлечение жителей в благоустройство дворовой территории";

- "За уникальную фотосессию и пропаганду участия в субботниках в интернет-сетях Выборга".

Также обязательным условием конкурса является размещение отчета об уборке в Интернете.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО