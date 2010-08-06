Мероприятие в честь Дэвида Линча состоится в киностудии "Ленфильм"

Особенностью вечера станет онлайн-участие генерального директора Фонда Дэвида Линча — Боба Рота.

В петербургской студии "Ленфильм" запланировано специальное событие, посвящённое известному американскому режиссёру Дэвиду Линчу. Вечером 21 сентября зрители смогут погрузиться в мир творчества легендарного мастера.

В центре внимания окажутся два документальных фильма. Первый из них — картина "Дэвид Линч: Жизнь в искусстве", подробно рассказывающая о профессиональном становлении режиссёра. Второй фильм представляет собой расширенную версию интервью, в котором Дэвид Линч делится размышлениями о роли искусства и своём взгляде на жизнь.

Особенностью вечера станет онлайн-участие генерального директора Фонда Дэвида Линча — Боба Рота. Боб Рот долгое время занимается популяризацией техник медитации, которые оказали влияние на процесс съёмок знаменитых картин.

Помимо просмотра фильмов, посетители мероприятия получат книгу самого Линча "Поймать большую рыбу. Медитация. Осознанность. Творчество". Каждый присутствующий сможет лично ознакомиться с изданием и проникнуться уникальной творческой методологией автора.

