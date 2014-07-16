Филиал "Книжной лавки писателей" заработал в "Ленфильме"

Читатели найдут в "Лавке" пособия для сценаристов, операторов, продюсеров, книги по актерскому мастерству.

В "Ленфильме" 15 сентября открылся филиал "Книжной лавки писателей". В магазине представлены книги об истории кино, о великих режиссерах, также там есть классика художественной литературы, передает телеканал "Санкт-Петербург".

Читатели найдут в "Лавке" пособия для сценаристов, операторов, продюсеров, книги по актерскому мастерству. Отдельный раздел посвящен произведениям членов Союза писателей страны.

Литература и кино неразрывно связаны между собой. Соответственно, эту связку мы продолжаем в старых добрых ленфильмовских традициях. Этот магазин будет представлять литературу о кино, про кино, про актеров. Дмитрий Герц, коммерческий директор киностудии "Ленфильм"

