Филиал "Книжной лавки писателей" заработал в "Ленфильме"
Сегодня, 15:24
В "Ленфильме" 15 сентября открылся филиал "Книжной лавки писателей". В магазине представлены книги об истории кино, о великих режиссерах, также там есть классика художественной литературы, передает телеканал "Санкт-Петербург"

Читатели найдут в "Лавке" пособия для сценаристов, операторов, продюсеров, книги по актерскому мастерству. Отдельный раздел посвящен произведениям членов Союза писателей страны. 

Литература и кино неразрывно связаны между собой. Соответственно, эту связку мы продолжаем в старых добрых ленфильмовских традициях. Этот магазин будет представлять литературу о кино, про кино, про актеров. 

Дмитрий Герц, коммерческий директор киностудии "Ленфильм"

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге представили графический роман "Серебряное ожерелье". 

Фото: pxhere (носит иллюстративный характер) 

