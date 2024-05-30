В Петербурге представили графический роман "Серебряное ожерелье"

Графический роман Серебряное ожерелье выпущен "Петербургским дневником".

В Санкт-Петербурге на XI Международном форуме объединенных культур прошла презентация графического романа "Серебряное ожерелье". Книгу выпустило издание "Петербургский дневник".

В мероприятии приняла участие заместитель полномочного представителя президента РФ в СЗФО Любовь Совершаева. Она отметила, что роман стал частью проекта "Серебряное ожерелье России", а его сюжет знакомит читателей с туристическим маршрутом через регионы Северо-Запада. По словам Совершаевой, издание ориентировано на разные возрастные группы.

Главный редактор "Петербургского дневника" Кирилл Смирнов рассказал, что идея появилась после медиаэкспедиции в 2021 году, проведенной совместно с телеканалом "ЛенТВ 24". Сначала был подготовлен путеводитель, затем на страницах издания публиковались комиксы, а позже они объединились в полноценный роман.

Сюжет книги посвящён археологу и его сыну, которые во время путешествий ищут артефакты и знакомятся с историей своего края и регионов Северо-Запада.

Тираж романа составил 1 тыс. экземпляров. Издание поступит в библиотеки, книжные магазины и туристско-информационные центры. Дополнением к проекту стали подкасты о 11 регионах СЗФО, которые содержат практические советы для путешественников.

Фото: "Петербургский дневник" / Дарья Драй