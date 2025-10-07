В рамках рейда "Грузовик" в Ленобласти к ответственности привлечены свыше 1,2 тыс. водителей

Двое мужчин находились в состоянии опьянения, один из них отказался от прохождения медицинского освидетельствования.

В Ленобласти в конце сентября сотрудники Госавтоинспекции провели мероприятие "Грузовик". В ходе рейда было составлено более 1,2 тыс. административных материалов.

Из общего количества возбужденных дел выявили свыше 20 нарушений по ч. 2 ст. 12.5 КоАП РФ (управление транспортным средством с заведомо неисправной тормозной системой, рулевым управлением или сцепным устройством), еще 282 водителя нарушили режима труда и отдыха (ст. 11.23 КоАП РФ). Порядка 30 человек управляли транспортным средством с видоизмененными или скрытыми регистрационными знаками (ч. 2 ст. 12.2 КоАП РФ). Помимо этого, двое мужчин находились в состоянии опьянения, один из них отказался от прохождения медицинского освидетельствования, составлены материалы по ст. 12.8 и ст. 12.26 КоАП РФ.

Обращаем внимание, что сотрудниками Госавтоинспекции ежедневно ведется работа по пресечению нарушений водителями грузовых транспортных средств. Пресс-служба Госавтоинспекции

