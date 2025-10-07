  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 10:59
107
sashshsas Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

В рамках рейда "Грузовик" в Ленобласти к ответственности привлечены свыше 1,2 тыс. водителей

0 0

Двое мужчин находились в состоянии опьянения, один из них отказался от прохождения медицинского освидетельствования.

В Ленобласти в конце сентября сотрудники Госавтоинспекции провели мероприятие "Грузовик". В ходе рейда было составлено более 1,2 тыс. административных материалов. 

Из общего количества возбужденных дел выявили свыше 20 нарушений по ч. 2 ст. 12.5 КоАП РФ (управление транспортным средством с заведомо неисправной тормозной системой, рулевым управлением или сцепным устройством), еще 282 водителя нарушили режима труда и отдыха (ст. 11.23 КоАП РФ). Порядка 30 человек управляли транспортным средством с видоизмененными или скрытыми регистрационными знаками (ч. 2 ст. 12.2 КоАП РФ). Помимо этого, двое мужчин находились в состоянии опьянения, один из них отказался от прохождения медицинского освидетельствования, составлены материалы по ст. 12.8 и ст. 12.26 КоАП РФ. 

Обращаем внимание, что сотрудниками Госавтоинспекции ежедневно ведется работа по пресечению нарушений водителями грузовых транспортных средств. 

Пресс-служба Госавтоинспекции

Ранее на Piter.TV: водитель BMW устроил заезд по тротуару в Петербурге. 

Видео: пресс-служба Госавтоинспекции по Петербургу и Ленобласти 

Теги: госавтоинспекция, грузовик, ленобласть
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии