Водитель BMW устроил заезд по тротуару в Петербурге

В Петербурге водителя привлекли к ответственности за езду по тротуару. Как информирует пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, мужчина за рулём автомобиля марки BMW, решив проигнорировать ПДД, совершил дерзкий манёвр, выехав прямо на тротуар, стремясь сократить себе дорогу и игнорируя дорожные знаки. Данный эпизод зафиксировал видеорегистратор проезжавшего мимо транспортного средства.

Видео мгновенно распространилось в социальных сетях, вызвав шквал возмущённых комментариев и негативную реакцию общественности. Представители ГИБДД не остались равнодушны к данному факту.

Сотрудники ОСБ ДПС Госавтоинспекции быстро установили личность нарушителя: им оказался 21-летний молодой человек, проживающий в Петербурге. За нарушение правил вождения он привлечен к административной ответственности по статье 12.15 КоАП РФ.

В Госавтоинспекция Петербурга и Ленобласти напомнили, что любое нарушение закона на дороге неизбежно повлечёт наказание.

Видео: пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти