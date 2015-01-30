К 350-летию Петра I представят копию его мерной иконы

По словам заместителя гендиректора Музея истории Петербурга Жанны Воробьевой, копия похожа на оригинал. Ее делали по фотографии.

Главный иконописец Александро-Невской лавры воссоздал мерную икону* Петра I. Оригинал давно никто не видел, но осталось фото 1942-го года. Об этом на на пресс-конференции в "Интерфакс Северо-Запад" сообщила заместитель гендиректора Музея истории Петербурга Жанна Воробьева, передает корреспондент Piter.tv.

Мерную икону создавали ко дню крещения ребенка, на ней указывался рост и ширина плеч малыша. Когда-то то икона хранилась в Петропавловской крепости. К 350-летию со дня рождения императора образ решили воссоздать. Для этого было получено благословение епархии и лично митрополита. 9 июня копию иконы впервые представят посетителям Петропавловской крепости, на данный момент она уже готова.

350-летие Петра для Музея истории Петербурга и, в частности, Петропавловской крепости стало одним из центральных событий этого года. Всего дате посвятили около 60 мероприятий различных форматов, которые начали проводить еще с конца прошлого года. Среди них — выставки, научные конференции, церемонии, издательская деятельности.

Ранее в Смольном рассказали об основных мероприятиях 9 июня к 350-летию Петра I.

Фото: администрация Петербурга