В Смольном рассказали об основных мероприятиях 9 июня к 350-летию Петра I

Мероприятий будет очень много и придется выбирать, отметил глава комитета по культуре.

К 350-летию со дня рождения Петра I пройдет около 200 знаковых событий. Об этом на пресс-конференции в "Интерфакс Северо-Запад" сообщил глава комитета по культуре Федор Болтин, передает корреспондент Piter.tv.

Праздничные мероприятия будут проходить в несколько дней, однако главным днем станет 9 июня — день рождения императора. Утром губернатор Петербурга традиционно посетит великокняженскую усыпальницу на территории Петропавловской крепости и возложит цветы. В 12:00 полуденный выстрел Нарышкина бастиона посвятят праздничной дате. Далее стартует Конгресс петровских городов. Это научно-просветительское мероприятие, которое пройдет в стенах Эрмитажного театра. Вечером там же состоится выступление Симфонического оркестра Санкт-Петербурга под руководством народного артиста России Сергея Стадлера "Петр Первый в музыке".

Будет 2 театральных фестиваля: драматических театров и фестиваль детских театров. В них примут представители 7 городов, которые были основаны Петром I.

Площадь Островского станет карнавальным пространством. Главным событием фестиваля станет петровский бал.

Будем вальсировать, будем слушать прекрасную музыку популярных исполнителей. Все это будет под открытым небом. Федор Болтин.

На Марсовом поле откроется выставка "30 картин из жизни Петра Великого". Вход свободный.

Специальную программу подготовили в Кунсткамере и Русском музее. Вечером в Государственной академической капелле Санкт-Петербурга пройдет концерт "Музыкальное приношение Петру Первому хоровых коллективов России".

Также 9 июня состоится Фестиваль цветов. Сам Петр любил сажать цветы и стал основателем Ботанического сада.

Со всеми мероприятиями можно ознакомиться на портале "Культура Петербурга".

Фото: Piter.tv