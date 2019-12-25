Ильдар Гилязов встретился с с руководством комитета по труду и занятости населения Ленобласти

Поводом для диалога послужил вопрос организации профессионального обучения и дополнительного профобразования отдельных категорий граждан.

Глава администрации МО "Выборгский район" Ильдар Гилязов встретился с руководством комитета по труду и занятости населения (КТЗН) Ленобласти, а также Выборгского филиала РАНХиГС. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Поводом для диалога послужил вопрос организации профессионального обучения и дополнительного профобразования отдельных категорий граждан в рамках федерального проекта "Содействие занятости" национального проекта "Демография" в 2021 году.

Председатель КТЗН ЛО Алла Астратова сообщила, что в основе данного проекта находится содействие занятости людей путем получения образования.

Новые образовательные программы, предлагаемые Выборгским филиалом РАНХиГС, реализуются по двум направлениям: "Повышение квалификации" и "Профессиональная переподготовка. Виктория Иваненко, директор Выборгского филиала РАНХиГС

В ходе встречи глава районной администрации Ильдар Гилязов ознакомился с перечнем образовательных программ, который будет направлен главам администраций городских и сельских поселений Выборгского района.

Пройти обучение бесплатно смогут следующие граждане:

- жители, ищущие работу и обратившиеся в службу занятости, включая безработных;

- люди в возрасте 50+ и предпенсионного возраста;

- женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, и неработающие женщины, имеющие детей дошкольного возраста. Заявку на обучение можно заполнить на портале "Работа России": https://trudvsem.ru.

Администрация Выборгского района призывает выборжан проголосовать за дизайн Батарейной горы.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО