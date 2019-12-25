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В Петербурге продлили на 2024 год меры поддержки семей участников СВО
Сегодня, 15:10
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге продлили на 2024 год меры поддержки семей участников СВО

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Ряд мер поддержки, в том числе предоставление бесплатных путевок в лагеря отдыха,  закреплены на постоянной основе в Социальном кодексе Санкт-Петербурга.

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление, согласно которому на 2024 год продлеваются меры социальной поддержки для  семей участников специальной военной операции (СВО).

Согласно новому постановлению сохраняются все льготы, в том числе по предоставлению бесплатного питания, бесплатного проезда в общественном транспорте, поездах пригородного сообщения для различных категорий  детей участников СВО. Все расходы компенсируют из городского бюджета.

Ряд мер поддержки, в том числе предоставление бесплатных путевок в лагеря отдыха,  закреплены на постоянной основе в Социальном кодексе Петербурга.

Школьная учительница и классная руководительница российского президента Владимира Путина Вера Гуревич записала видеопоздравление участников специальной военной операции (СВО) с Новым годом. Пожилой педагог пожелала бойцам скорее вернуться домой с победой. 

Фото: Piter.tv

Теги: меры поддержки, сво
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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