Ряд мер поддержки, в том числе предоставление бесплатных путевок в лагеря отдыха, закреплены на постоянной основе в Социальном кодексе Санкт-Петербурга.

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление, согласно которому на 2024 год продлеваются меры социальной поддержки для семей участников специальной военной операции (СВО).

Согласно новому постановлению сохраняются все льготы, в том числе по предоставлению бесплатного питания, бесплатного проезда в общественном транспорте, поездах пригородного сообщения для различных категорий детей участников СВО. Все расходы компенсируют из городского бюджета.

Ряд мер поддержки, в том числе предоставление бесплатных путевок в лагеря отдыха, закреплены на постоянной основе в Социальном кодексе Петербурга.

Школьная учительница и классная руководительница российского президента Владимира Путина Вера Гуревич записала видеопоздравление участников специальной военной операции (СВО) с Новым годом. Пожилой педагог пожелала бойцам скорее вернуться домой с победой.

Фото: Piter.tv