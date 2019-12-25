Экс-главе Адмиралтейского района запретили покидать Петербург

Чиновник признал вину.

Ленинский районный суд Петербурга рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде запрета определенных действий в отношении бывшего главы администрации Адмиралтейского района Сергея Оверчука. Ему вменяют ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Из ходатайства следует, что с октября 2022 года по март 2024 года руководитель коммерческих организаций у дома 10 по Измайловскому проспекту передал заместителю чиновника Игорю Комарову не менее 8 млн рублей. Деньги были отданы за содействие заключению государственных контрактов с организациями предпринимателя и заблаговременное оповещение о планируемом размещении конкурса.

Сергея Оверчука задержали 13 ноября, в тот же день ему предъявили обвинение. Чиновник признал вину.

Суд ходатайство следствия удовлетворил, избрав экс-главе Адмиралтейского района запрет определенных действий на весь период предварительного расследования. Ему нельзя выезжать за пределы Петербурга и Ленобласти, посещать массовые мероприятия и здания администрации района, общаться с потерпевшими, свидетелями, подозреваемыми, обвиняемыми, а также отправлять и получать почтово-телеграфные отправления, использовать средства связи и интернет.

Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу