Число новых случаев COVID-19 в Петербурге за сутки опустилось ниже 1000

Северная столица лидирует по числу новых случаев.

В Петербурге выявили менее 1000 случаев заболевания коронавирусом за последние сутки — 998. При этом город лидирует по числу новых случаев в России. Данные были опубликованы на сайте стопкоронавирус.рф.

По выздоровлению выписала 262 человека. Еще 19 человек ушли из жизни. По данным федерального штаба, в больницы поступили 58 человек. Всего в России 35 746 новых случаев за сутки, 21 101 выздоровел, 335 скончались.

Ранее глава комздрава поделился мнением о том, будет ли шестая волна коронавируса. Она связана с распространением штамма "стелс-омикрон". Власти надеются, что петербуржцам хватит коллективного иммунитета, чтобы справиться с новым ростом заболеваемости.

Фото: Piter.tv