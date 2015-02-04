Мемориальную доску филологу Людмиле Вербицкой установят на здании СПбГУ

Она скончалась в 2019 году после продолжительного заболевания.

Депутаты ЗакСа Петербурга 21 декабря в ходе заседания одобрили установку мемориальной доски почетному гражданину города, филологу и ректору СПбГУ в 1994-2008 гг. Людмиле Вербицкой. Об этом пишет "Петербургский дневник".

Спикер парламента Юрий Авдеев подчеркнул, что заслуги Людмилы Вербицкой отмечены многочисленными наградами. В пример он привел ордена "За заслуги перед Отечеством" всех степеней.

Мемориальная доска филологу появится на доме 7-9-11B по Университетской набережной.

Людмила Вербицкая скончалась в 2019 году после продолжительного заболевания. Тогда она занимала должность президента СПбГУ. Труды филолога – "Произносительная норма современного русского литературного языка" и "Интерференция звуковых систем на фонетическом уровне" – стали основой новых направлений языкознания.

Ранее мы рассказывали о том, что мемориальную доску этнографу Юрию Кнорозову открыли на фасаде Кунсткамеры.

Фото: pravoslavie.ru