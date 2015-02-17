Мемориальную доску этнографу Юрию Кнорозову открыли на фасаде Кунсткамеры

В прошлом году исполнилось 100 лет со дня рождения учёного: тогда и было принято решение об увековечивании его памяти.

На фасаде музейного корпуса Кунсткамеры в Таможенном переулке открылась мемориальная доска, посвящённая этнографу Юрию Кнорозову. Учёный первый в мире расшифровал письменность Майя. О торжественном открытии сообщил вице-губернатор Борис Пиотровский в своём Telegram-канале.

Пиотровский отметил, что 19 ноября 2022 года исполнилось 100 лет со дня рождения учёного: тогда и было принято решение об увековечивании его памяти. Он также подчеркнул, что перед размещением было пройдено немало комиссий и согласований со Смольным. В итоге она, по мнению Пиотровского, доска очень "петербургской".

Напомним, что первую мемориальную доску, посвящённую Кнорозову, установили на Гранитной улице, где и проживал этнограф. Однако многие внимательные горожане раскритиковали используемый орнамент, который использовался у народа ацтеков, а не Майя.

Ранее Физтех прокомментировал присуждение Алексею Екимову Нобелевской премии.

Фото: Telegram / Пиотровский Online