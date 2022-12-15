Мемориальная доска в память о лазарете появится в здании Петербургской филармонии

Госпиталь, открытый в декабре 1914 года, стал первым медицинским учреждением, предоставлявшим помощь нижним чинам русской армии в общественных пространствах столицы.

В Большом зале Филармонии имени Дмитрия Шостаковича в Санкт-Петербурге запланировано торжественное открытие мемориальной доски, посвящённой госпиталю, действовавшему здесь в годы Первой мировой войны. Это мероприятие станет финалом выставки "Площадь милосердия", проходившей с 2 декабря 2024 года по 11 марта 2025 года и приуроченной к 110-летию со дня открытия госпиталя.

Пресс-служба филармонии сообщила, что памятный знак будет установлен в честь госпиталя Красного Креста и Петроградского дворянства, размещавшегося в бывшем Доме дворянского собрания. Этот госпиталь, открытый в декабре 1914 года, стал первым медицинским учреждением, предоставлявшим помощь нижним чинам русской армии в общественных пространствах столицы.

В ходе церемонии также будет представлена книга-каталог выставки "Площадь милосердия", включающая уникальные исторические материалы и документы, позволяющие глубже погрузиться в историю здания филармонии. Отдельное внимание уделено истории Придворного оркестра, ставшего впоследствии известным академическим симфоническим оркестром Филармонии.

Ранее мы сообщили о том, что мемориальный кабинет Анатолия Собчака появится в Мариинском дворце.

Фото: ВКонтакте / Петербургская филармония им. Шостаковича