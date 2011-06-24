Белая медведица Хаарчаана из Ленинградского зоопарка отмечает день рождения

Символ зоопарка демонстрирует медицинские навыки.

Белая медведица Хаарчаана, одна из главных звезд Ленинградского зоопарка, отмечает свой девятый день рождения. В честь праздника сотрудники зоопарка рассказали о медицинских тренингах — хищница демонстрирует необычные для дикого животного навыки.

Как сообщает пресс-служба зоопарка, Хаарчаана прошла долгий путь обучения с 2018 года. Сейчас медведица умеет выполнять сложные медицинские процедуры: позволяет делать подкожные уколы, держит пасть открытой для осмотра до 20 секунд, просовывает лапы в специальный проём для забора крови и даже позволяет прикасаться к себе предметом, имитирующим датчик аппарата УЗИ.

Хаарчаана очень умная девочка. С ней всегда проводили много времени и занимались её развитием. Интеллектуальным животным занятия быстро начинают нравиться. Юлия Гилицкая, ведущий зоолог отдела "Хищные млекопитающие"

Фото: Telegram / Ленинградский зоопарк

Тренировки проводятся 5-6 раз в неделю и включают как простые команды (сидеть, открыть пасть), так и сложные медицинские манипуляции. Все навыки необходимы для регулярного ветеринарного осмотра без применения анестезии. В день рождения медведицы тренинг прошёл по обычному расписанию, после чего хищница получила праздничное угощение.

Хаарчаана прибыла в Ленинградский зоопарк в 2017 году и быстро стала одним из символов учреждения. Ежегодно за ее тренировками наблюдают тысячи посетителей, а в социальных сетях зоопарка регулярно публикуют отчеты её успехов.

Видео: Telegram / Ленинградский зоопарк