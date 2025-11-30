Северные попугаи прилетели за рябиной в Ленобласть

Таежные птицы, редко появляющиеся в регионе, выбрали Всеволожский район.

В лесах Всеволожского района Ленинградской области заметили редких для региона птиц — щуров, которых в народе называют "северными попугаями". Как сообщает биолог Павел Глазков в своем Telegram-канале "Каждой твари по паре", эти таежные птицы прилетели в область за своим основным лакомством — рябиной, которой в этом году особенно много.

Щуры отличаются яркой окраской: взрослые самцы обладают малиновым оперением, самки — желто-зеленым. Короткий изогнутый клюв делает их похожими на тропических попугаев.

Ученые выяснили, что эти северные красавцы мигрируют в более южные районы не из-за наступления холодов, а исключительно из-за отсутствия корма. Павел Глазков, биолог и автор канала "Каждой твари по паре"

Фото: Telegram / "Каждой твари по паре"

Появление щуров в Ленинградской области — нерегулярное явление. Птицы прилетают ближе к зиме, но не каждый год. Как подчеркивает биолог, щуры относятся к воробьиным птицам, но имеют самое теплое оперение среди них, что позволяет им не бояться морозов.

Видео: Telegram / "Каждой твари по паре"